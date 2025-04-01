В Республике Крым стартовала приемная кампания в первый класс

С 1 апреля 2025 года во всех школах Республики Крым стартовал прием заявлений в первые классы. Родители могут подать необходимые документы как лично в учебное заведение, так и направить их почтой с уведомлением о вручении.
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