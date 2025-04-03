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Добрый Мир

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Трамп только изображает ругань с Путиным: Истинная причина его злости в другом. Хазин объяснил

Трамп только изображает ругань с Путиным: Истинная причина его злости в другом. Хазин объяснил

Президент США Дональд Трамп только изображает ругань с Владимиром Путиным, считает экономист Михаил Хазин.

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