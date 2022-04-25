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Шеф-повар астраханского ресторана ﻿и гандболист "Динамо" засветились на ТНТ

Шеф-повар астраханского ресторана ﻿и гандболист "Динамо" засветились на ТНТ

Накануне телеканал ТНТ запустил новое шоу "Битва пикников". Это новый кулинарный проект, в котором профессиональные повара (как заявляют его авторы, в составе участников – мужчины от 28 до 40 лет) будут бороться за звание лучшего пикник-шефа России.

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