Физик Браун: Взрыв на «Северных потоках» похож на сигнатуру термоядерного

Ученые-сейсмологи указывают, что сигнатура взрывов на газопроводах «Северный поток» в России в сентябре 2022 года напоминает сигнатуру мини-термоядерной бомбы мощностью от 1 до 5 килотонн, которая имеется только в США, сообщает Sputnik France.