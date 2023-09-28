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Физик Браун: Взрыв на «Северных потоках» похож на сигнатуру термоядерного

Ученые-сейсмологи указывают, что сигнатура взрывов на газопроводах «Северный поток» в России в сентябре 2022 года напоминает сигнатуру мини-термоядерной бомбы мощностью от 1 до 5 килотонн, которая имеется только в США, сообщает Sputnik France.

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