Россиянам объяснили, как продать квартиру быстро и подороже

Для этого надо быть готовым ее оперативно показать Чтобы продать стандартную для рынка квартиру быстро и максимально выгодно, нужно выполнить несколько шагов, сообщила РИАМО эксперт рынка недвижимости Софья Полякова.
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