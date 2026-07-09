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Новости ТМ

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Почему дети помогают мошенникам грабить своих родителей?

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, на территории Среднего Урала участились случаи, когда аферисты целенаправленно втягивают несовершеннолетних в свои преступные схемы.

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