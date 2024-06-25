Иран увидел в Hamster Combat “мягкую силу”

Популярная игра Hamster Kombat, построенная на блокчейне и позволяющая зарабатывать игрокам баллы в надежде на их монетизацию в аирдроп, подверглась критике со стороны высокопоставленных чиновников Ирана.
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