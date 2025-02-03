ТАСС/Перечицкий Андрей Происходящее в Европе все больше напоминает театр абсурда. Судите сами: экономика ЕС сползает в пропасть из-за нехватки относительно дешевых энергоресурсов, при этом тут же Киев явно с поощрения Брюсселя наносит удары по ключевым объектам трубопровода "Дружба" в Брянской области – по нему экспортируется газ в Южную и Центральную Европу.