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Морские войны: ЕС начал охоту на российские суда в Балтийском море

Морские войны: ЕС начал охоту на российские суда в Балтийском море

ТАСС/Перечицкий Андрей Происходящее в Европе все больше напоминает театр абсурда. Судите сами: экономика ЕС сползает в пропасть из-за нехватки относительно дешевых энергоресурсов, при этом тут же Киев явно с поощрения Брюсселя наносит удары по ключевым объектам трубопровода "Дружба" в Брянской области – по нему экспортируется газ в Южную и Центральную Европу.

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