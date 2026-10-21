Складной iPhone Duo снова оказался в центре внимания из-за детали, которую сложно не заметить. Область экрана рядом со сгибом, судя по опубликованным наблюдениям, ощущается необычно мягкой: если нажать на неё пальцем, на поверхности могут появиться видимые складки.
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