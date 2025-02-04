Госсекретарь США не исключил принятия новых мер против Китая

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил принятия Вашингтоном новых мер против Пекина. «Да, конечно», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста Fox News о том, следует ли властям Китая ожидать чего-либо, помимо уже объявленных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом мер.