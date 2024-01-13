Постпред США при ООН: деэскалация в Красном море должна исходить от хуситов

Деэскалация в Красном море должна исходить от йеменских хуситов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН.
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