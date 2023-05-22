Федеральное агентство новостей №1

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ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области 31 раз за сутки

ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области 31 раз за сутки

Украинские военные обстреляли Волоконовский район Белгородской области 31 раз за прошедшие сутки, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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