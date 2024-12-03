Бой-реванш между Биволом и Бетербиевым пройдет 22 февраля 2025 года

Ответный поединок между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 22 февраля, об этом 3 декабря сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети.
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