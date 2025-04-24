Проект Киева по мобилизации «малолеток» мутирует из заманухи в полноценную воронку

Украинский проект «Контракт 18–24» на глазах мутирует из «заманухи в полноценную воронку». Минобороны страны наращивает список бригад, к которым можно «присоединиться» таким новобранцам, пишет «Военная хроника».
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