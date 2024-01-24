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США стали на шаг ближе к разграблению России: В Сенате проголосовали за конфискацию

США стали на шаг ближе к разграблению России: В Сенате проголосовали за конфискацию

В сенате США проголосовали за передачу замороженных российских активов Украине. Это приблизило Вашингтон к заветной цели – разграбить Россию.

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Александр Пелевин
Как я считаю, арестованные активы (деньги и другое имущество) администрируемые и (или) принадлежащие Центральному Банку России следует реализовать на цели обеспечения едой во всем Мире (в том числе, в России) людей, которые считают, что не могут приобрести её самостоятельно. Критерии нуждаемости рассчитать практически невозможно по различным причинам. Основная - у каждого человека индивидуальные особенности организма и свои особенности набора продуктов видовой пищи и (или) полноценного рациона питания. Обоснование. Я часто говорю: - Дай жизни шанс... И появляются вопросы: - А что есть жизнь? Какой мы жизни дать должны дорогу не навредя себе? Как распознать врага и защититься от него? Пока я знаю лишь один ответ: Жизнь это непрерывный процесс естественной регенерации (обновления) органов (клеток и других), предполагая, что естественный это образовавшийся или происходящий в природе, без участия или влияния человека. Но и возникло множество других загадок об естественном. Как говорится &quot;что естественно, то не безобразно&quot; (уже примерно 2400 лет прошло с момента, когда высказал это выражение философ и мыслитель Древнего Рима – Луцию Сенека). Если жизнь считать непрерывным процессом естественной регенерации (обновления) органов (клеток и других), предполагая, что естественный это образовавшийся или происходящий в природе, без участия или влияния человека, то регенеративная медицина существует столько же, сколько и жизнь на Планете &quot;Земля&quot;. Мы едим и нас едят. Потребление пищи необходимо для поддержания процессов естественной регенерации (обновления) органов (клеток и других) - потребление пищи это основная часть жизни. В частности, для бактерии человек это только еда. Существует мнение, что бактерии появились на Планете &quot;Земля&quot; задолго до появления человека. Следовательно, бактерии могут быть санитарами, которые избавляют экосистему Планеты &quot;Земля&quot; от человека. Чтобы противостоять бактериям, надо быть сильным, заботится о сохранение своего здоровья. Напоминаю, частью 1 статьи 27 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ &quot;Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации&quot; предусмотрено - Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. Конечно, враги не только те, кто нас едят, а также те, кто пищу забирает у нас. Одни враги забирают, говоря что плохо мы едим, что пища та плохая, что пища та отрава, что лечат нас, заботятся о нас. Другие враги дают нам пищу, говоря что дают хорошую еду, дают полезную еду, что лечат нас, заботятся о нас. И что же остается? Пытать себя и защищаться от врагов. А почему пытать? Да потому что всё в Мире временно и ничего нельзя предугадать или предвидеть достоверно. Нельзя предвидеть наступление вреда. Нельзя предвидеть наступление пользы. Регресс возможен иногда, но если знаешь о моменте, в который началось причинение вреда. А враг, предвидя наказание своё, скрывает тот момент. И так вот существуем мы уже много тысяч лет из поколения в поколение передавая свой генофонд, подверженный внешнему воздействию на предков и получаемый потомством в измененном виде. Утери уж корни первозданности. Мы ищем братьев среди бактерий даже и находим общее. И вот уже не только бактерии жрут нас, но и друг друга жрем мы. Мы основали государство и гражданство для регулирования отношений, для существования по правилам, которые хотим видеть понятными, которые хотим иметь для сдерживания от уничтожения друг друга, а если повезет, то и помочь друг другу. Но &quot;если повезет&quot; всё портит, как профанство. Сенека умер, истекло около 2400 лет, а состояние Мира не изменилось. Есть где-то жизнь и это жизнь бактерий. Мы видим их, они понятны, а мы сложны. Не можем мы понять друг друга. Не можем защитить мы их. Мы поступаем правильно, потому что не могут быть они друзьями нам, да и друг другу тоже, если нет еды. Ну вот и получился какой-то вывод из развития последних 2400 лет - не могут люди быть друзьями друг другу если нет еды. Похоже, что чума (бактерия Чумная палочка) наш друг и брат, когда врагов наших карает. Очевидно, что врагов среди людей может быть меньше, если будет меньше голодных.
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