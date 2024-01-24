США стали на шаг ближе к разграблению России: В Сенате проголосовали за конфискацию

Александр Пелевин

Как я считаю, арестованные активы (деньги и другое имущество) администрируемые и (или) принадлежащие Центральному Банку России следует реализовать на цели обеспечения едой во всем Мире (в том числе, в России) людей, которые считают, что не могут приобрести её самостоятельно. Критерии нуждаемости рассчитать практически невозможно по различным причинам. Основная - у каждого человека индивидуальные особенности организма и свои особенности набора продуктов видовой пищи и (или) полноценного рациона питания. Обоснование. Я часто говорю: - Дай жизни шанс... И появляются вопросы: - А что есть жизнь? Какой мы жизни дать должны дорогу не навредя себе? Как распознать врага и защититься от него? Пока я знаю лишь один ответ: Жизнь это непрерывный процесс естественной регенерации (обновления) органов (клеток и других), предполагая, что естественный это образовавшийся или происходящий в природе, без участия или влияния человека. Но и возникло множество других загадок об естественном. Как говорится "что естественно, то не безобразно" (уже примерно 2400 лет прошло с момента, когда высказал это выражение философ и мыслитель Древнего Рима – Луцию Сенека). Если жизнь считать непрерывным процессом естественной регенерации (обновления) органов (клеток и других), предполагая, что естественный это образовавшийся или происходящий в природе, без участия или влияния человека, то регенеративная медицина существует столько же, сколько и жизнь на Планете "Земля". Мы едим и нас едят. Потребление пищи необходимо для поддержания процессов естественной регенерации (обновления) органов (клеток и других) - потребление пищи это основная часть жизни. В частности, для бактерии человек это только еда. Существует мнение, что бактерии появились на Планете "Земля" задолго до появления человека. Следовательно, бактерии могут быть санитарами, которые избавляют экосистему Планеты "Земля" от человека. Чтобы противостоять бактериям, надо быть сильным, заботится о сохранение своего здоровья. Напоминаю, частью 1 статьи 27 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" предусмотрено - Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. Конечно, враги не только те, кто нас едят, а также те, кто пищу забирает у нас. Одни враги забирают, говоря что плохо мы едим, что пища та плохая, что пища та отрава, что лечат нас, заботятся о нас. Другие враги дают нам пищу, говоря что дают хорошую еду, дают полезную еду, что лечат нас, заботятся о нас. И что же остается? Пытать себя и защищаться от врагов. А почему пытать? Да потому что всё в Мире временно и ничего нельзя предугадать или предвидеть достоверно. Нельзя предвидеть наступление вреда. Нельзя предвидеть наступление пользы. Регресс возможен иногда, но если знаешь о моменте, в который началось причинение вреда. А враг, предвидя наказание своё, скрывает тот момент. И так вот существуем мы уже много тысяч лет из поколения в поколение передавая свой генофонд, подверженный внешнему воздействию на предков и получаемый потомством в измененном виде. Утери уж корни первозданности. Мы ищем братьев среди бактерий даже и находим общее. И вот уже не только бактерии жрут нас, но и друг друга жрем мы. Мы основали государство и гражданство для регулирования отношений, для существования по правилам, которые хотим видеть понятными, которые хотим иметь для сдерживания от уничтожения друг друга, а если повезет, то и помочь друг другу. Но "если повезет" всё портит, как профанство. Сенека умер, истекло около 2400 лет, а состояние Мира не изменилось. Есть где-то жизнь и это жизнь бактерий. Мы видим их, они понятны, а мы сложны. Не можем мы понять друг друга. Не можем защитить мы их. Мы поступаем правильно, потому что не могут быть они друзьями нам, да и друг другу тоже, если нет еды. Ну вот и получился какой-то вывод из развития последних 2400 лет - не могут люди быть друзьями друг другу если нет еды. Похоже, что чума (бактерия Чумная палочка) наш друг и брат, когда врагов наших карает. Очевидно, что врагов среди людей может быть меньше, если будет меньше голодных.