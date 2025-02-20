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Царьград

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Трамп сокращает 6000 сотрудников в IRS в рамках федеральной реформы

Трамп сокращает 6000 сотрудников в IRS в рамках федеральной реформы

Администрация Дональда Трампа инициировала увольнение около 6000 сотрудников IRS, преимущественно нанятых недавно.

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