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За неделю в Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

За неделю в Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

В Татарстане 9 по 15 января госпитализировали 129 заболевших коронавирусом. Это на 16 пациентов больше, чем на предыдущей неделей, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

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