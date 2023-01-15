За неделю в Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

В Татарстане 9 по 15 января госпитализировали 129 заболевших коронавирусом. Это на 16 пациентов больше, чем на предыдущей неделей, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
В Татарстане 9 по 15 января госпитализировали 129 заболевших коронавирусом. Это на 16 пациентов больше, чем на предыдущей неделей, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
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