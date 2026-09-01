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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Болонья» за 6 млн евро купила у «Црвены Звезды» Энема, которым интересовался ЦСКА, и арендовала Мбангула у «Вердера» с выкупом за 2+13 млн евро

« Болонья » совершила два трансфера в последний день летнего окна. Итальянский клуб арендовал с правом выкупа 22-летнего вингера «Вердера»  Самюэля Мбангула .

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