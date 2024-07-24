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Спички - не игрушка

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В чем наше основное отличие от американцев?

В чем наше основное отличие от американцев?

Знаете, в чем наше основное отличие от американцев? Может показаться, что ответ лежит в каких-то внешних символах: дескать, мы меньше едим гамбургеры, поэтому стройнее, а средний американец выглядит, как будто его обложили поролоновыми подушками.

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