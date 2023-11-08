Байден заявил, что лично просил Нетаньяху о гуманитарной паузе в секторе Газа

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байдейн заявил, что лично попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа.
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