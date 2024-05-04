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Комментатор Майков: "Бостон" сам довел серию с "Торонто" до седьмой игры

Комментатор Майков: "Бостон" сам довел серию с "Торонто" до седьмой игры

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала "ХоккейФил" высказался для "Газеты.Ru" о серии первого раунда Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Торонто Мэйпл Лифс", в которой канадская команда отыгралась со счета 1-3 по победам и теперь все решится в седьмой встрече.

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