Политик Топкурулу: США могут отключить Турцию от SWIFT из-за торговли с Россией

Турецкий политик, заместитель председателя партии «Родина» Хакан Топкурулу сообщил об угрозах со стороны Соединенных Штатов Америки отключить Турцию от международной системы SWIFT в случае продолжения торговли с Россией.
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