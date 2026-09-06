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Газета.ру

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Baza: юноша из Владивостока попал в больницу с поражением легких от вейпа

Baza: юноша из Владивостока попал в больницу с поражением легких от вейпа

Во Владивостоке 21-летний юноша попал в больницу с симптомами пневмонии, но обследование показало, что его легкие почти полностью уничтожены из-за курения вейпа.

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