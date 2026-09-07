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Царьград

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Медведь проник в отель в Сочи: гости опасаются прогулок

Медведь проник в отель в Сочи: гости опасаются прогулок

В Сочи на территорию отеля "Поляна 1389" забрел медведь. Сотрудник отеля успел убежать, никто не пострадал.

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