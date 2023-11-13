Это он!: Джей-Хоуп замечен на фотографии с оружием

Уже полгода всеми любимый главный танцор группы BTS топчет сапоги в рядах южнокорейской армии. Поклонники творчества певца уже успели по нему соскучиться, поэтому не упускают ни единой возможности найти хоть какие-то фотографии с айдолом или прочитать новости о нем.
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