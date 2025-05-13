Наступает эпоха игр в 8K, но даже для Full HD может понадобиться RTX 5080. Опубликованы системные требования гоночного симулятора F1 25

Немало современных игр способны загрузить даже самые мощные видеокарты. Однако развитие апскейлеров и генераторов кадров привело к тому, что во многих случаях даже для среднебюджетной карты не составляет труда выдать хорошую производительность даже в 4K.
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