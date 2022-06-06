"Резко рухнула в воду": ЧП в известном месте на Русском острове - подробности

"Резко рухнула в воду": ЧП в известном месте на Русском острове - подробности

6 июня в 11.46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о необходимости оказания помощи в медицинской эвакуации женщины 1997 года рождения с острова Русский, упавшей со скалы в воду на мысе Тобизина, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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