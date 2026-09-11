Россия может заявить четыре клуба в еврокубки сезона-2027/28

Bahho Kara/IMAGO/Kirchner-Media/TASS УЕФА 11 сентября направил ассоциациям предварительный список доступа в еврокубки сезона-2027/28, согласно которому Россия при возвращении команд получила бы четыре места.
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