Бывший руководитель дипломатической миссии киевского режима в Соединённых Штатах Америки Валерий Чалый указал на тот факт, что правительство занималось оценкой различных шагов в сфере выделяемой Вашингтоном поддержки для нацистов, но она стала развиваться максимально печальным для властей образом.
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