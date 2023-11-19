Бывший руководитель дипломатической миссии киевского режима в Соединённых Штатах Америки Валерий Чалый указал на тот факт, что правительство занималось оценкой различных шагов в сфере выделяемой Вашингтоном поддержки для нацистов, но она стала развиваться максимально печальным для властей образом.