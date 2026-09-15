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"Мог додавить, но поберег силы": барнаулец Сергей Шубенков прошел во второй тур "Титанов"

"Мог додавить, но поберег силы": барнаулец Сергей Шубенков прошел во второй тур "Титанов"

Чемпион мира по легкой атлетике справился с первым испытанием, но в число лучших не попал На ТНТ стартовал четвертый сезон спортивного шоу "Титаны".

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