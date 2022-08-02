РУКИ ВВЕРХ! feat. ANGEL - Нам 17

Музыка и слова: Сергей Жуков, Анатолий Алексеев Слушайте «Нам 17» на всех площадках: https://bnd.lc/nam_17 В главных ролях: Сергей Жуков Регина Бурд Ника Жукова Энджел Жуков Катя Борисова Эпизодические роли: Волшебник – Игнатов Илья Тату-мастер – Виталий Дорожинский Мастер по плетению кос – Катя Кобзева Режиссер Алина Верипя @alinaveripia Оператор Кирилл Пашовкин Продюсер Екатерина Галанина Директор Площадки Алла Кутинская Администратор Площадки Марк Редько-Левченко Пилот коптера Иван Ушатиков Фокуспулер Олег Халявин Механик Денис Кузнецов Гримм Катя Кобзева Стилист Костя Кошка Костюмер Виктор Щелкунов Кастинг-Директор Екатерина Деркач Постановщик Иван Фетищев Водитель Владимир Чумаченко Режиссёр монтажа Иван Ушатиков Цветокоррекция Виктор Малыгин Съемки клипа проходили в Сочи Парке.