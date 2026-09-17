Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 70-75% состоят из насильно мобилизованных солдат. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на пресс-конференции в ТАСС.
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