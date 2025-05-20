Вышли из моды и устарели: платья, которые не стоит носить этим летом + тренды

Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    эта подачка от мамаши ещё аукнется Нине - пройдёт некоторое время и мамаша потребует "дивиденды" с этой подачки— Освободите мне ...
  • Ингерман Ланская
    муть... или этот юра мозги оксане накрутил про телевизор мамане или автор рассказика не знает ценник на щенков шарпея...— Я отдал деньги ...
  • ВераВерная
    Хреново у тебя хохотушки получаются, дурень, ты же даже не соображаешь, о чём ты пишешь, кому, и зачем)))Неужели мать наст...

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