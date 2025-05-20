Вышли из моды и устарели: платья, которые не стоит носить этим летом + тренды

Будьте внимательны в магазинах, а особенно при шопинге на маркетплейсах, ведь они переполнены устаревшими моделями платьев! Будьте внимательны в магазинах, особенно при шопинге на маркетплейсах, ведь они переполнены устаревшими моделями.