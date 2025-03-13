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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтон из «Нью-Джерси» выбыл до конца регулярного чемпионата из-за травмы. Он лидирует по очкам среди защитников «Девилс» в сезоне

31-летний защитник получил повреждение нижней части тела в матче против «Далласа» (3:4) 5 марта, когда столкнулся с нападающим «Старс» Мэйсоном Марчментом в первом периоде.

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