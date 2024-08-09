В атаке на Курскую область участвуют грузинские наемники — Warzone

Наемники из «Грузинского национального легиона» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задействованы в атаке на Курскую область, 9 августа сообщает портал The Warzone со ссылкой на осведомленный источник.
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