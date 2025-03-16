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В Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ до 30 тысяч

В Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ до 30 тысяч

Законопроект, предусматривающий усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, его внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

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