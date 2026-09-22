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Нижегородская правда

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Нижегородские полицейские расскажут о профилактике киберпреступлений

Нижегородские полицейские расскажут о профилактике киберпреступлений

В четверг, 24 сентября, в 11:00 в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) состоится пресс-конференция на тему: «Защита граждан от дистанционных хищений: практика, профилактика и правила цифровой гигиены» (16+).

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