Нижегородские полицейские расскажут о профилактике киберпреступлений

В четверг, 24 сентября, в 11:00 в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) состоится пресс-конференция на тему: «Защита граждан от дистанционных хищений: практика, профилактика и правила цифровой гигиены» (16+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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