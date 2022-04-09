Фернандо Алонсо о поломке: «Не знаю насчет поула, но точно сражался бы за топ-3 в квалификации»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, почему попал в аварию в квалификации. Алонсо считает, что мог как минимум оказаться в топ-3 по итогам квалификации к Гран-при Австралии.

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