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Назван источник звуков выстрелов и взрывов под Екатеринбургом

Назван источник звуков выстрелов и взрывов под Екатеринбургом

Жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на напугавшие их звуки стрельбы и взрывов. От мощных хлопков 5 и 6 октября у машин включалась сигнализация, сообщает E1.

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