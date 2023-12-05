Подростки из Отрадного раскатали горку с выездом на проезжую часть в Москве

В районе Отрадное в Москве подростки раскатали опасную горку с выездом на проезжую часть. Сотрудники Госавтоинспекции взяли этот участок под свой контроль и поспособствовали расчистке склона, передали в Telegram-канале ведомства.
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