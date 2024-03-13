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Путин: Трамп, когда был президентом США, упрекал в симпатиях к Джо Байдену

Путин: Трамп, когда был президентом США, упрекал в симпатиях к Джо Байдену

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву о разговоре с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который упрекал его в симпатиях к нынешнему лидеру США Джо Байдену.

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