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Царьград

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Безработица на Кубани выросла на 4,1% — 7,7 тыс. человек

Безработица на Кубани выросла на 4,1% — 7,7 тыс. человек

На Кубани в текущем году зафиксирован рост числа граждан, официально не имеющих трудовой занятости. Согласно данным регионального министерства труда и социального развития на начало июля 2026 года, статус безработных присвоен 7,7 тыс.

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