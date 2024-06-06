Новые правила безвизового въезда в Китай: больше возможностей для российских туристов Ольга ВайленкоС 2025 года россиянам станет проще путешествовать в Китай: вводятся новые безвизовые правила для групп от трех человек.
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