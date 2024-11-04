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Петербургский дневник

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Сергей Боярский: «Народное единство всегда было прочным столпом, на котором испокон веков строилась Россия»

Сергей Боярский: «Народное единство всегда было прочным столпом, на котором испокон веков строилась Россия»

Депутат поздравил петербуржцев с праздником Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге Сергей Боярский поздравил жителей Северной столицы с Днём народного единства.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Только ты Серега к этому никакого отношения не имеешь вкупе с Бегловым!
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22 час.

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