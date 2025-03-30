Невролог дала советы по улучшению работы мозга

Современные исследования подтверждают, что когнитивные способности можно и нужно развивать в любом возрасте, рассказала «Известиям» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская 30 марта.
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