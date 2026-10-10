БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 629 подписчиков

Контора пишет. Или VPN как философия жизни

Контора пишет. Или VPN как философия жизни

О пользе неопределённости Начать стоило бы с того, что в стране, где любят ясность формулировок и чёткость инструкций, родился закон-оборотень.

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Andrey

"...Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь, и ни герой!" Полуграмотные Цахесы Циноберы обсели мягкие кресла и нечем эти козюли сковырнуть!