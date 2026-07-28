Кажется, премьера фильма «За любовь» едва не превратилась в коллективный тост. Ну, а как иначе? Само название картины, дебют Бородиной в кино, беременная Лиза Моряк с похудевшим Сариком Андреасяном — все как будто подталкивало к одному звенящему «чин-чин».