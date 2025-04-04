СПбГУ: установлены механизмы восстановления работы спинного мозга после травмы

Группа ученых, куда вошли специалисты Санкт-Петербургского университета, установила механизм восстановления спинного мозга после получения травмы и выяснила каким образом он "перезапускается" с помощью электрической стимуляции.
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