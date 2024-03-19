⏺Пансионат «Лазурный берег» в Алуште продадут с молотка По информации Минимущества Крыма, стоимость рекреационного комплекса - 881 млн рублей.
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⏺Пансионат «Лазурный берег» в Алуште продадут с молотка По информации Минимущества Крыма, стоимость рекреационного комплекса - 881 млн рублей.