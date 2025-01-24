Крупнейший в мире айсберг начал двигаться к британскому острову

Площадь айсберга A23a составляет 3672 кв км.фото: t.me/kСамый большой в мире айсберг под обозначением A23a может направиться на север из Антарктиды к острову Южная Джорджия, принадлежащему Великобритании.
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